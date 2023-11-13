رئيس بايرن ميونخ يصدم جمهور ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نفى هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رحيل ألفونسو ديفيز والانضمام إلى ريال مدريد العام المقبل.

وفي تصريحات صحفية نقلها الإيطالي "فابريزيو رومانو، قال "هاينر" عن ريال مدريد وألفونسو ديفيز: "إنه معنا بموجب عقد حتى يونيو 2025، إنه أحد أفضل الأظهرة في العالم".

وأضاف رئيس بايرن ميونخ: "بالطبع نريد بقاء ألفونسو ديفيز معنا في الفريق، وآمل أن يرغب هو في البقاء أيضًا".

جدير بالذكر، انضم الظهير الكندي إلى العملاق البافاري في موسم 2018/19 قادما من نادي فانكوفر وايت الأمريكي، في صفقة بلغت قيمتها 14 مليون يورو.

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