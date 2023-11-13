شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة التحكيم المصرى تدير مباراة الافتتاح ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تقام في تونس، واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الافتتاح بين ليبيا والمغرب التي تقام في على ملعب الكرم في الثالثة من مساء الإثنين.

ويتكون طاقم التحكيم المصري الذي يدير المباراة من هشام القاضي حكم الساحة والمساعد محمد مجدي سليمان والمساعد طارق مصطفي، وحكم احتياطي: يوسف بودربال (الجزائر)، والمراقب: عواز الطرابلسي (تونس).

ولم يقتصر ظهور التحكيم المصري في مباراة ليبيا والمغرب فقط ولكن من المقرر ظهوره أيضًا في مباراة تونس والجزائر التي تقام في نفس توقيت مباراة ليبيا والمغرب على ملعب اريانة، حيث تم اختيار مراقب المباراة من مصر وهو الحكم الدولي السابق سمير عثمان.

جدير بالذكر أن مباراة تونس والجزائر يديرها حكم ساحة : مصطفى فتحي الدرسي (ليبيا)، حكم مساعد اول : محمد مصطفى التير (ليبيا)، وحكم مساعد ثان : ناجي عبد السلام (ليبيا)، وحكم احتياطي : محمد الحويضري (المغرب).