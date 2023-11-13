شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتى بتصفيات المونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الاثنين، معسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لمواجهة جيبوتي فى القاهرة يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 نوفمبر الجاري لمواجهة سيراليون.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

س: ما هي مجموعة منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

ج: أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى في المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

س: ماهو موعد مباراة منتخب مصر مع جيبوتى في تصفيات كأس العالم 2026؟

ج: يستهل المنتخب الوطني الأول مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026) بمواجهة جيبوتي، فى السادسة مساء الخميس المقبل 16 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم 2026؟

ج: مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي.

س: ما هي قائمة منتخب مصر لمواجهة جيبوتى وسيراليون؟

ج: جاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي. في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

س: متي يشارك المحترفين في معسكر منتخب مصر استعدادا لجيبوتي وسيراليون؟

ج: تكتمل غدا الثلاثاء القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا ، بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرموش في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة جيبوتي الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.