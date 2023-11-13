شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الننى وتريزيجيه وطارق حامد ومحمد شريف لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، عن انضمام عدد من المحترفين لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم والذي انطلق ظهر اليوم الإثنين استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وهم: محمد النني ومحمود تريزيجيه وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد شريف، على أن يصل باقي المحترفين تباعًا.

كما انتظم اللاعبين المحليين في المعسكر وهم:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي. في الهجوم: مصطفى فتحي وحسين الشحات.

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصرًا.