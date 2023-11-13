شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتلقى إخطارًا من لجنة المسابقات بتحديد موعد مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي بيراميدز إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن تحديد موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة دوري Nile.

وقررت الرابطة إقامة مباراة بيراميدز والإسماعيلى في الرابعة عصر الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار سابع جولات الدوري.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد التوقف الدولي الجاري، حيث يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في السادسة من مساء الجمعة 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات دور المجموعات.