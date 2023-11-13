شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 13/11/2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، أوسوريو يتجه إلى اتحاد الكرة للاستفسار عن مستحقاته، ومودرن فيوتشر يرحب بالصفقات التبادلية مع الأهلي في يناير، وملاحظة طبية مستمرة.. تفاصيل مستجدات الحالة الصحية للعامري فاروق نائب الأهلى.

توجه منذ قليل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إلى مقر اتحاد الكرة، بصحبة وكيل أعماله.

عبد الشافى يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك.. واستمرار تأهيل الونش والجزيرى

شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره اليوم بالعاصمة الإدارية