شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يتابع مباراة ليبيا والمغرب بملعب الكرم في افتتاح بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على حضور مباراة ليبيا والمغرب في الجولة الأولي ببطولة شمال أفريقيا الودية المقامة حاليًا بملعب الكرم.

وتواجد وائل رياض المدير الفني، وعلاء عبده المدرب العام، ورامي عادل المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، وقاسم قدى مخطط الأحمال، وكريم فهمي محلل الأداء في ملعب الكرم لمتابعة الفريقين عن قرب خاصة أن المنتخب سيواجه ليبيا الأربعاء المقبل بنفس الملعب.

وانطلقت اليوم بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005 التي تقام في تونس.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الافتتاح بين ليبيا والمغرب، ويتكون طاقم التحكيم المصري الذي يدير المباراة من هشام القاضي حكم الساحة والمساعد محمد مجدي سليمان والمساعد طارق مصطفي، وحكم احتياطي: يوسف بودربال (الجزائر)، والمراقب: عواز الطرابلسي (تونس).