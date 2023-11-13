شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة ميار شريف بالدور الأول ببطولة كولينا للتنس إلى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كولينا الدولية للتنس "فئة 125 نقطة"، تأجيل مباراة البطلة المصرية ميار شريف أمام نظيرتها الارجنتينية جوليا رييرا، المصنفة رقم 158 عالميا، بالدور الأول "32" إلى غدٍ الثلاثاء بدلاً من اليوم.

يذكر أن ميار شريف، المصنفة رقم 49 عالميًا والأولى على البطولة، توجت بلقب البطولة العام الماضى.

وتشارك اللاعبة المصرية بمنافسات زوجي السيدات بالبطولة، حيث من المقرر أن تواجه رفقة الإيطالية سارا يررانى ثنائي من فرنسا بالدور الأول "ال16".

وتعود ميار شريف بمشاركتها بهذه البطولة إلى ملاعب التنس مجددا بعد غياب أكثر من شهر عن المشاركة في البطولات.

وتقام البطولة بدولة تشيلي خلال الفترة من 12 وحتى 19 من شهر نوفمبر الجاري.