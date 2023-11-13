شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد هويلوند وإريكسن من تشكيلة الدنمارك للإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنجلترا- رويترز

غادر ثنائي مانشستر يونايتد راسموس هويلوند، وكريستيان إريكسن تشكيلة الدنمارك قبل المباراتين المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024. وغادر هويلوند الملعب قرب النهاية خلال الفوز 1-صفر على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما خرج إريكسن في الشوط الأول بسبب إصابة في الركبة.

وكان يونايتد المبتلى بالإصابات بدون ثمانية لاعبين بالفعل في هذه المباراة.

وسجل هويلوند البالغ عمره 20 عاماً هدفين في خسارة يونايتد 4-3 أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ويحتل فريق المدرب إريك تن هاج المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز بعد أسوأ بداية له للموسم منذ عام 1962.

وستلعب الدنمارك مع سلوفينيا، الجمعة، وأيرلندا الشمالية يوم الاثنين المقبل.

وتتقاسم الدنمارك مع سلوفينيا صدارة المجموعة الثامنة في التصفيات ولكل منهما 19 نقطة، لكنها تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف.