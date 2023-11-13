شكرا لقرائتكم خبر عن غريب أول التمايز في الأسبوع السادس لدوري القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال الفارس شادي غريب من نادي الشارقة للفروسية على صهوة جواده «كابميت دو مارش»، جائزة المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز التي صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، في افتتاحية قفز الحواجز بنادي العين للفروسية والرماية والغولف بالموسم، وفي الأسبوع السادس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

جرت المنافسات يومي السبت والأحد واشتملت على 12 منافسة، شهدها محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية، وحسام زميت ممثل اتحاد الفروسية والسباق، وقال محمد راشد الناصري معلقاً عقب تتويج الفائزين: «سعدنا بانطلاقة رياضة القفز بالنادي، وترحيبه بهذا العدد الكبير من الفرسان والفارسات المشاركين في دوري القفز، وهي بداية طيبة وموفقة، من كافة جوانبها التنظيمية والفنية والإعلامية، إضافة إلى الحضور الجماهيري الذي تابعها عن قرب خلال عطلة الأسبوع».

أحرز الفارس شادي غريب فوزاً جديداً مع جواده «كابميت دو مارش»، في منافسة فئة المستوى الأول بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها 140 سم، وانتزع الفوز من بين 39 فارساً، صعد منهم 8 فرسان إلى جولة التمايز، وأكملها دون خطأ 3 فرسان، وأفضل زمن سجله غريب وبلغ 43.48 ثانية.

وفي منافسة المستوى الأول والشباب من مرحلتين خاصة، على حواجز الـ130 سم، تنافس 54 فارساً وفيها سجل الفارس محمد فادي فوزه الأول مع «شانيل بوي» من نادي الشارقة للفروسية، وفي المنافسة الثانية خطف الفوز زميله بالنادي الفارس الشاب علي حمد الكربي مع «دوكلاهوما في دي إل».