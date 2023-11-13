شكرا لقرائتكم خبر عن فابريغاس يتولى تدريب كومو الإيطالي مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال نادي كومو المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، إن لاعب الوسط الإسباني السابق سيسك فابريغاس، سيتولى تدريب الفريق مؤقتاً، بعد رحيل المدرب مورينو لونجو.

وستكون هذه المهمة التدريبية الرئيسية الأولى لفابريغاس لاعب أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق البالغ عمره 36 عاماً، بعد اعتزاله في يوليو/ تموز الماضي.

وخاض فابريغاس 17 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي مع كومو الموسم الماضي قبل اعتزاله وتوليه مسؤولية تدريب فريق الشباب بالنادي.

ويحتل كومو المركز السادس في ترتيب الدوري، وسيستضيف فرالبيزالو يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.