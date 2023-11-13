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الامارات | نادي اتحاد كلباء يستمع إلى 100 فكرة للتأثير الإيجابي في المجتمع

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محمد فاضل - كلباء 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي اتحاد كلباء جلسة للعصف الذهني للرياضيين بعنوان "معاً نؤثر إيجابا في المجتمع" التي تهدف إلى تعزيز دور النادي في خدمة المجتمع والتواصل مع الجمهور للاستماع للأفكار في مختلف الجوانب ومنها في الجانب الرياضي والمجتمعي بهدف تطبيق الافكار التي تخدم أهداف النادي الثقافية والرياضية إذ تم الاستماع إلى نحو 100 فكرة تهدف لتعزيز التواصل الرياضي والثقافي والمجتمعي تبادل في طرحها الحاضرين.
وأقيمت الجلسة بحضور رئيس مجلس الادارة راشد سعيد الكندي ونائبه عبدالله الأميري والأعضاء ومدربي النادي وعدد من لاعبي الرياضات الفردية والجماعية.
 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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