نجم مانشستر سيتي يوافق على الانتقال إلى الاهلي السعودي

وافق كالفين فيليبس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى صفوف الاهلي السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي الرياضي، محمد القاعود، أن مجلس إدارة النادي الاهلي السعودي تحرك من أجل التعاقد مع اللاعب الإنجليزي، كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي.

وأشار القاعود إلى أن اللاعب الإنجليزي كالفين، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف الاهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2024.

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وخاض فيليبس مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 28 مباراة رسمية فقط، منذ انضمامه إلى الفريق الأول في انتقالات صيف عام 2022، وحتى الآن لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة نظيره الشباب، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد الشباب، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة.