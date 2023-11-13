3 فوارق ترجح كفة منتخب مصر أمام جيبوتي قبل صدام تصفيات كأس العالم 2026

يستضيف منتخب مصر نظيره الجيبوتي، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تقام بتنظيم ثلاثي مشترك.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، والموافق 16 نوفمبر الجاري، في مستهل مبارياته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

أرقام ترجح كفة منتخب مصر أمام جيبوتي

ويتفوق منتخب مصر على نظيره الجيبوتي، قبل المباراة المرتقبة بينهما، مساء الخميس المقبل، ومنها الآتي…

القيمة السوقية

يتفوق منتخب مصر على نظيره الجيبوتي في القيمة السوقية، حيث تبلغ إجمالي قيمة منتخب مصر 127.70 مليون يورو، مقابل 225 ألف يورو لصالح الضيوف.

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تاريخ المواجهات

والتقى منتخب مصر مع منتخب جيبوتي في مباراتين فقط من قبل، بعدما التقوا في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2010 أيضًا.

وحقق منتخب مصر حينها الفوز برباعية نظيفة في الذهاب ومثلها في الإياب.

وجود محمد صلاح

ويعد وجود محمد صلاح نجم الفراعنة، أبرز أسلحة منتخب مصر أمام جيبوتي، حيث تبلغ قيمة السوقية 65 مليون يورو بشكل منفرد، أمام أنس فرح علي أغلى لاعبي جيبوتي في القيمة السوقية بقيمة 175 ألف يورو.