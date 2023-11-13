اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة كأس مصر موسم 2023-2024

أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بموعد قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر بمشاركة أندية دوري المحترفين.

وتقام النسخة الجديد من بطولة كأس مصر بمشاركة 56 فريقًا من فرق الدرجات المختلفة في الدوري المصري.

وقرر اتحاد الكرة إقامة قرعة كأس مصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 نوفمبر، بحضور ممثلي الأندية الـ56.

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ويشارك في الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، حيث يشارك 20 فريقًا من دوري المحترفين، بجانب 23 فريقًا من الممتاز ب، و13 فريقًا من دوري الدرجة الثالثة.

ومن المقرر أن يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد منهم 14 فريقًا ينضموا إلى 18 فريقًا من الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن مباراة نهائي كأس مصر نسخة 2022-2023، ستقام يوم 13 مارس المقبل بين الاهلي والزمالك.

وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد مباراة ماراثونية جمعته مع بيراميدز وانتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح، بينما وصل الاهلي إلى النهائي بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة.