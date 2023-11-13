أول تحرك رسمي من الزمالك بعد شكوى أوسوريو

تحرك نادي الزمالك بشكل رسمي للرد على الشكوى الذي قدمها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق السابق ضد النادي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتوجه أحمد خالد حسانين، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وعبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، إلى اتحاد الكرة لتوضيح موقف النادي بعد شكوى أوسوريو.

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وجاء تواجد عضو الزمالك وعبد الواحد السيد في اتحاد الكرة، بهدف إثبات الحالة التي قدمها المدير الفني السابق للفريق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي قدم شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وأكد مسؤولو الزمالك أنهم قاموا بابلاغ المدرب الكولومبي أوسوريو بضرورة الحصول على مستحقاته المتأخرة، إلا أن المدرب لم يلتزم بالموعد المحدد.

ويعمل مجلس إدارة الزمالك حاليًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي فرض عقوبات جديدة على النادي بسبب الشكوى المقدمة من أوسوريو.

كان المدرب الكولومبي السابق للزمالك، خوان كارلوس أوسوريو، قد قدم شكوى رسمية ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة حتى الآن.