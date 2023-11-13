محترف الهلال السعودي يحدد موقفه من الانتقال إلى نيوكاسل

تحدثت أنباء خلال الفترة الأخيرة أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الصحفي الموثوق بن جاكوبز، أن روبن نيفيز منفتح لفكرة الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر أن صفقة انتقال روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي إلى نيوكاسل يونايتد، قد تتضمن خيار شراء كذلك.

اقرأ أيضًا.. نجم مانشستر سيتي يوافق على الانتقال إلى الاهلي السعودي

كما أوضح أن نادي الهلال السعودي، يستهدف التعاقد مع كاسيميرو، لاعب فريق مانشستر يونايتد كخيار بديل لروبن نيفيز في حال إتمام الصفقة.

وأكدت تقارير صحفية صادرة من المملكة العربية السعودية أن ما تم تداوله عن اقتراب نيفيز من الرحيل عن الهلال السعودي والانضمام إلى نيوكاسل يونايتد غير صحيح.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الحزم، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.