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محترف الهلال السعودي يحدد موقفه من الانتقال إلى نيوكاسل

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الهلال ضد مومباي- دوري أبطال آسيا

الهلال ضد مومباي- دوري أبطال آسيا

تحدثت أنباء خلال الفترة الأخيرة أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع روبن نيفيز، لاعب فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الصحفي الموثوق بن جاكوبز، أن روبن نيفيز منفتح لفكرة الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر أن صفقة انتقال روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي إلى نيوكاسل يونايتد، قد تتضمن خيار شراء كذلك.

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كما أوضح أن نادي الهلال السعودي، يستهدف التعاقد مع كاسيميرو، لاعب فريق مانشستر يونايتد كخيار بديل لروبن نيفيز في حال إتمام الصفقة.

وأكدت تقارير صحفية صادرة من المملكة العربية أن ما تم تداوله عن اقتراب نيفيز من الرحيل عن الهلال السعودي والانضمام إلى نيوكاسل يونايتد غير صحيح.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الحزم، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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