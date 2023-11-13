"مخدرات وعرض للبيع".. كيف اختلفت أزمات فتوح مع لبيب ومرتضى منصور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الفترة الماضية الاختبار الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك، بترك أحمد فتوح لاعب الفريق معسكر الفريق دون إذن قبل مباراة زد في الدوري المصري بيوم، ليقرر بعدها المجلس برئاسة حسين لبيب معاقبة اللاعب بالإيقاف وعرضه للبيع.

لم تكن هذه أولى أزمات فتوح مع الزمالك، لكنها الأولى منذ تولى المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب، والذي كان قراره صارما بمعاقبة اللاعب وعرضه للبيع، رغم أنه من الأعمدة الأساسية للفريق الأول ومنتخب مصر.

الأزمة الأخرى لفتوح كانت في وجود مجلس مرتضى منصور، الذي خرج في تصريحات على قناة الزمالك وانتقد الأول مشيرا إلى أنه يتعاطى المخدرات، مما أثار الجدل حينها (قبل 9 أشهر تقريبا) وجعل المنظمة المصرية لمكافحة المخدرات تتابع موقف اللاعب.

لم تقف أزمة فتوح مع مرتضى منصور عند هذا الحد، إذ خضع اللاعب إلى تحليل من منظمة مكافحة المنشطات العالمية وظهرت النتيجة سلبية، لكن لم ينتهي الأمر وظل الأول بعيدا لفترة عن تدريبات الفريق والمباريات.

وانتهى بإعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" اعتذار فتوح له والاتفاق على عودته إلى المران وبداية صفحة جديدة.

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