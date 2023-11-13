بعد التوقف الدولي.. أرقام مبهرة لبرشلونة تحت قيادة تشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

فاز نادي برشلونة على نظيره ألافيس بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني، وسجل هدفين البارسا المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وأعلن نادي برشلونة تحقيق الفريق إنجاز جديد تحت قيادة المدير الفني تشافي، وهو الوصول إلى الهدف رقم 200، بعد تسجيل ليفاندوفسكي ركلة جزاء.

واستغرق المدرب الإسباني 107 مباراة لتحقيق هذا الرقم، حيث ضاعف تقريبًا عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه (103).

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفا منهم، ويليه فيران توريس (19)، بيدري وأوباميانج (13)، أنسو فاتي ورافينيا (12) وعثمان ديمبيلي (10).

كما سجل ليفاندوفسكي من قبل الهدف رقم 100 في عهد تشافي، وهو الهدف الثالث في الفوز 4-0 على أتلتيك بلباو بشهر أكتوبر 2022.