كولر يجهز هؤلاء اللاعبين في فترة التوقف الدولي استعدادا لهذه البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تجهيز بعض اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتشهد الفترة الحالية، توقف بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الأجندة الدولية، وخوض منتخب مصر، مواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الحالي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم موقع الخليج 365، أن المدير الفني السويسري، يعمل على تجهيز اللاعبين البدلاء، والغير جاهزين في الفترة الماضية، من أجل الاعتماد عليهم في المباريات المقبلة.

وكان مارسيل كولر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، بعد التعادل في اللقاء الماضي مع الجونة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.