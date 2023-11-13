محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، للفترة المقبلة من المباريات، في ظل التوقف الحالي، بسبب الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر، مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي، في أول مباراة للأبيض بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي، يوم 26 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب، في أولى مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض فريق الزمالك في الفترة الحالية، تدريباته على ملعب النادي، تحت قيادة معتمد جمال المدرب المؤقت، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، للفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، ونجح في التأهل لنهائي بطولة كأس مصر، لمواجهة الأهلي.