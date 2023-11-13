مرتجي يوجه هذه الرسالة للعامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة العامري فاروق نائب الرئيس.

وكتب مرتجي: "اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي عبدك العامري فاروق شفاء لا يغادر سقما وتعوضه خيرا عن كل لحظة وجع وألم".

أضاف: "اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما معافا من كل أذى أو ضر اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا شافي المريض بقدرتك".

اختتم مرتجي: "اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية".

يذكر أن العامري فاروق تعرض لنزيف مخ حاد خلال الأيام الماضية، أجري على إثره 5 عمليات جراحية.

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