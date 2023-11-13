قناة مفتوحة تذيع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، الخميس القادم يوم 16 نوفمبر، في المباراة المقامة على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2026

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وإذاعتها على شاشات شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

ووقعت قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حصلت بموجبه على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن حصولها على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر "فضائي وأرضي" في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر انطلاقها نهاية الأسبوع.

واتفقت الشركة المتحدة على عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من سيراليون، إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام سيراليون، يوم 19 نوفمبر الجاري، على ملعب "صامويل كانيون دو" في ليبيريا.

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