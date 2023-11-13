شكرا لقرائتكم خبر عن راية يتقدم بهدفين مقابل هدف على دكرنس فى الشوط الأول لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم راية على دكرنس بهدفين لهدف عقب نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما في ختام اليوم الثانى من الجولة الثامنة لدورى المحترفين.

تقدم عمرو جمعة لراية في الدقيقة 12 من رأسية قوية ، وأضاف حسام عبد الواحد الهدف الثانى في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ، بينما احرز أحمد عصام شيكو هدف دكرنس في الدقيقة 27 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

يدخل راية المباراة في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط ، بينما يحتل دكرنس المركز الـ12 برصيد 10 نقاط .

وأسفرت مباريات الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى أ التي أقيمت عصر اليوم عن فوز أسوان على مكادى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أسوان ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 10 نقاط ويتقدم خطوة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مكادى عند 9 نقاط .

في الوقت نفسه حقق بترول أسيوط مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء ، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيفة ، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .

كانت الجولة الثامنة لدورى المحترفين انطلقت عصر اليوم بمباراة وادى دجلة وبتروجت التى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين ، بينما تستكمل باقى اللقاءات غدا الثلاثاء بإقامة 4 مباريات .