شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعبًا فى قائمة طنطا استعدادًا لمواجهة النجوم غدًا بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو أنور، المدير الفني لفريق طنطا، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجوم، المقرر لها الثانية والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دورى المحترفين لهذا الموسم. وجاءت قائمة فريق طنطا لمواجهة النجوم كالتالى: وجاءت قائمة فريق طنطا لمواجهة النجوم كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشيخ، مصطفى الكومى الدفاع: الحسينى سمير، فارس طارق، أسامة النجار، أحمد على الوسط: حسام غالى، أحمد السيد، حسون محمد، إبراهيم جمال، محمد حموشة، كريم أسامة، أحمد الشامى، محمد رمضان، محمد السيد، شيكا الهجوم: محمد عاطف، نانا أنتوى ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 8 نقاط من 7 مباريات لعبها حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مواجهتين وخسر فى 3 لقاءات، سجل لاعبو طنطا 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

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