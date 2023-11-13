شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بالدوري بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقررًا لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره الهلال الليبي، يوم 3 ديسمبر المقبل، في إطار ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفي يوم 10 ديسمبر، يحل ضيفًا أيضًا على إتحاد العاصمة الجزائري في إطار ثالث الجولات من المسابقة ذاتها.

من ناحية أخرى استأنف فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الإثنين، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، في إطار استعدادات الفريق خلال فترة توقف الدوري.