شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يرحب بالانضمام إلى فيوتشر فى يناير بحثًا عن المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي بالانضمام إلى نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ضمن صفقة شراء عمر كمال عبد الواحد، بعدما تصدر اللاعب ترشيحات نادي فيوتشر ضمن الصفقة التبادلية لانضمام عبد الواحد إلى الأهلي في يناير المقبل.

ولا يشارك كريستو مع الأهلي تحت قيادة كولر، ويخرج من حسابات المدرب السويسري بشكل مستمر، لذا يرغب في الرحيل عن الفريق الأحمر، بحثًا عن الحصول على فرصة المشاركة في المباريات واستعادة بريقه المفقود، بعدما شارك في أوقات قليلة مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في يناير الماضي.

وأبدى كريستو امتعاضه من خروجه من حسابات كولر في الفترة الأخيرة، وخروجه من قائمة المباريات، رغم قرار الجهاز الفني بتطبيق سياسة التدوير ومنح الفرصة لكل اللاعبين، باستثناء اللاعب التونسي الشاب.

ولم يشارك كريستو في أي مباراة في المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي، وشار في مباراتي سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فقط.