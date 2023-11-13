شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمواجهة جنوب أفريقيا ورواندا بتصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة رواندا وجنوب أفريقيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب رواندا مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات؛ يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ووقع اختيار "كاف" على طاقم يتكون من أمين عمر حكمًا للساحة، ويُعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، وأحمد الغندور حكمًا رابعًا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعات مستمرة مع لجنة الحكام بقيادة فيتور بيريرا، لمتابعة تنفيذ خطة تطوير الحكام التى وضعها الخواجة قبل انطلاق الموسم الحالى بجانب معالجة الأخطاء التى يقع فيها الحكام.

وبدأ اتحاد الكرة مؤخرًا دورات تدريبية للحكام، لتطوير إتقانهم للغة الإنجليزية، من أجل إعدادهم والترشح للقائمة الدولية وتسهيل تواصلهم مع جميع عناصر المنظومة الكروية خلال المباريات.

وتقام الدورات التدريبية لتطوير اللغة الإنجليزية للحكام تحت إشراف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.