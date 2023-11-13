شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع المروج الليبى 1/1 وديًا استعدادًا لبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، فى إطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى دورى Nile.

جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.

دخل الإسماعيلى مباراة المروج الليبي الذى يقوده أحمد أيوب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد دسوقى، إياد العسقلانى، محمد هاشم، محمد نصر

الوسط: محمد عبد السميع، محمد حسن، نادر فرج

الهجوم: مروان حمدى، حسن صابر، عبد الرحمن مجدى

وبدأ الإسماعيلى ودياته أمس، الأحد، مواجهة ساحة دمياط، ثم مواجهة المروج الليبي اليوم الإثنين، ثم فيوتشر في 17 نوفمبر الجاري ثم مواجهة طلائع الجيش 19 نوفمبر الجارى واخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.