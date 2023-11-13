شكرا لقرائتكم خبر عن راية يتعادل مع دكرنس 2 / 2 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل راية مع دكرنس بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المكس فى الجولة الثامنة لدورى المحترفين.

تقدم عمرو جمعة لراية في الدقيقة 12 من رأسية قوية، وأضاف حسام عبد الواحد الهدف الثانى في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، بينما أحرز أحمد عصام شيكو هدف دكرنس في الدقيقة 27 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 65 نجح دكرنس في إدراك هدف التعادل.

بهذه النتيجة رفع راية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12، بينما رفع دكرنس رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وأسفرت مباريات الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى أ التي أقيمت عصر اليوم عن فوز أسوان على مكادى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أسوان ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 10 نقاط ويتقدم خطوة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مكادى عند 9 نقاط.

في الوقت نفسه حقق بترول أسيوط مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء ، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيفة ، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شيء.

كانت الجولة الثامنة لدورى المحترفين انطلقت عصر اليوم بمباراة وادى دجلة وبتروجت التى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، بينما تستكمل باقى اللقاءات غدا الثلاثاء بإقامة 4 مباريات.