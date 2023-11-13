لأول مرة في التاريخ.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباريات مصر بتصفيات مونديال 2026

الشارقة - اميمة ياسر - نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووقعت إدارة القطاع عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حصلت بموجبه على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

كما اشتمل العقد ولأول مرة في تاريخ الإعلام المصري، على حقوق بث ملخصات كل مباريات المنتخبات الأفريقية في باقي مجموعات التصفيات، إضافة لعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات المونديالية.

تنطلق مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، وتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كلاً مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

كما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في ستاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا.

يذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم 2026 ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال.