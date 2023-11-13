شكرا لقرائتكم خبر عن بطل إيطاليا يفتتح «كازا ميلان» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح نادي إي سي ميلان بطل الدوري الإيطالي مقره الجديد في منطقة الشرق الأوسط ليكون «كازا ميلان دبي» علامة فارقة ضمن خطط النادي التوسعية الاستراتيجية على مستوى العالم، ودلالة على مرحلة جديدة من التطور تحت إدارة ريد بيرد كابيتال.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وبطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، واللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم إي سي ميلان.

ويعزز «كازا ميلان دبي»، الذي يقع في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» في مركز دبي المالي العالمي، من التزام نادي إيه سي ميلان تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وهو ما يسهم في استمرار التواصل مع الأطراف المعنية من المؤسسات والشركاء الحاليين، ومنهم طيران الإمارات (الشريك الرئيسي، والشريك منذ عام 2007)، وسيرو (الشريك الفندقي الرسمي).

ويجعل المقر الجديد لـ«الروسونيري» في دبي أول نادي كرة قدم إيطالي يفتتح مقراً له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يساعد النادي على تعزيز قاعدة المشجعين، التي تبلغ أكثر من 35 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال جورجيو فورلاني، الرئيس التنفيذي لنادي إيه سي ميلان معلقاً على هذا الحدث: «يمثل كازا ميلان دبي التزامنا بالنمو العالمي للنادي، وإيماننا القوي بإمكانيات السوق في منطقة الشرق الأوسط. إن مقرنا الجديد ليس مجرد مكان فقط، إنما هو دليل على طموح نادي إيه سي ميلان لتعزيز مجتمع كرة قدم أقوى وأكثر عالمية، ليوحد القلوب والعقول في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه أن يكون كازا ميلان دبي بمثابة بيتنا الثاني، وهو المكان الذي ستستمر فيه قيمنا وشغفنا بكرة القدم في الازدهار. ونحن فخورون بتعزيز تواجدنا في سوق رئيسية للنادي، لنستمر في تمتين علاقتنا مع شركائنا، بما في ذلك طيران الإمارات، التي تقف إلى جانبنا منذ 15 عاماً، في واحدة من أبرز الشراكات التي تتميز بالاحترام المتبادل، وطول مدتها في كرة القدم العالمية، الأمر الذي يعزز من شراكتنا ويجعلها أكثر فعالية».