شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة المستوى الثاني في برامج صقل مدربي اللياقة البدنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دورة المستوى الثاني التي تركز على أهمية التغذية الرياضية في برامج صقل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، وهي إحدى دورات المرحلة التأسيسية في برنامج ماجستير أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام.

جرت الدورة على مدار يومين بدبي، بمشاركة كبيرة ومميزة من المشاركين والمشاركات من داخل وخارج الدولة.

شهد مراسم الختام وشارك في تكريم المشاركين والضيوف العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وكافة أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الضيوف وممثلي الهيئات والمؤسسات الداعمة.

قاد فعاليات الدورة كل من المهندس وليد عبد الكريم كبير المحاضرين الدوليين في الأكاديمية ومديرها العام، والمحاضر الدولي سلطان العتبي، بجانب الدكتورة ماريا عازر التي قدمت محاضرة خاصة في علم النفس الرياضي.

حصل المشاركون في الدورة على دبلوم معتمد من الاتحاد الدولي معترف به في 204 دول على مستوى العالم، بجانب حصولهم على شهادة في علم النفس الرياضي.