شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت فور أوول» تدشن كتاب أساطير الرياضة في معرض الشارقة الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

دشنت شبكة «سبورت فور أوول» كتاب «أساطير الرياضة الإماراتية» من إعداد الزميل الإعلامي عبد العزيز عبد الله بالتعاون مع مؤسسة دار نبطي في قاعة الملتقي 2 بمعرض إكسبو ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وجمعت «سبورت فور أوول» عدداً كبيراً من النجوم والإعلاميين والرياضيين والنقاد والمحللين ومقدمي البرامج في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتقدم الحضور لاعب الأهلي السابق أحمد عيسى أول قائد لمنتخب الإمارات لكرة القدم، ونجم القرن للكرة الإماراتية المونديالي عدنان الطلياني لاعب نادي الشعب، وعبد الرزاق إبراهيم لاعب الأهلي والوحدة، والسوبر مان محسن مصبح حارس مرمى الشارقة، والهداف علي ثاني لاعب الشارقة، وبكنباور الكرة الإماراتية عبد الرحمن الحداد لاعب الشارقة، وإمبراطور الهدافين الفهد الأسمر فهد خميس لاعب الوصل، والمدافع الصلب عبد الرحمن محمد لاعب «النصر»، والمهندس محمد علي كوجاك لاعب النصر، والمدفعجي بشير سعيد لاعب الوحدة وشباب الأهلي، وفيصل خليل لاعب الأهلي، ومحمد فوزي لاعب الأهلي والجزيرة وبني ياس والنصر، والشاعر علي الخوار، وقام نجوم الكرة الإماراتية بالتوقيع على كتاب أساطير الرياضة الإماراتية لعدد من الجماهير والزوار الذين التفوا حولهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وصادف وجود نجوم الكرة الإماراتية حضور عدد من الأندية الرياضية لزيارة المعرض وأبرزها نادي الشارقة للشطرنج الذي التقط ناشؤوه عدداً من الصور التذكارية مع نجوم وأساطير الكرة الإماراتية.

وقال عبد العزيز عبدالله مؤسس ومدير «سبورت فور أوول» إن الإصدار الجديد هو الثاني في تاريخ إنتاج الشبكة بعد طباعة وتوزيع كتاب عن مسيرة الأسطورة مارادونا، وأضاف: «الكتاب الجديد يسرد قصصاً مكتوبة ومدعومة بالصور والحكايات عن أساطير الكرة الإماراتية خلال الخمسين عاماً الماضية، ليكون محتوى الكتاب هو الأول في موضوعه الذي ركز على تناول تاريخ ومسيرة المواهب والنجوم الذين عطروا سماء الكرة الإماراتية والعالمية بأروع وأجمل الفنون عبر أنديتهم ومنتخب الإمارات».

وأضاف: «من أهداف الكتاب الذي ستكون له أجزاء أخرى مستقبلاً هو المساهمة في طرح مرجع معلوماتي موثق حول مسيرة هؤلاء النجوم يمكن الاعتماد عليه عند البحث عن سيرتهم».