شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسيطر على سباق المضمار في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الدراجات سباق الدوري المحلي للمضمار، الأحد في مضمار زايد بالشارقة، بمشاركة 6 أندية وأكثر من 60 متسابقاً في مختلف التخصصات، ونجح دراجو فريق شباب الأهلي بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباقات السرعة والتمبو، ليؤكد دراجو المنتخب الوطني تفوقهم في سباقات المضمار قبل السفر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة العربية.

ونظم الاتحاد سباقي التمبو والسرعة 200 متر وسكراتش في مضمار زايد بالشارقة ضمن سباقات الدوري المحلي للأندية، وشهد مشاركة كبيرة من الأندية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام للاتحاد الدكتور ياسر الدوخي، وعدد كبير من مسؤولي الأندية.

ونجح دراجو شباب الأهلي خالد معيوف وأحمد المنصوري ومحمد المنصوري بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، في سباق 200 متر سرعة للكبار، كما فاز ثلاثي شباب الأهلي جابر المنصوري وسيف معيوف، ووليد النقبي، بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق تمبو، كبار، والذي يعتمد على جمع النقاط، أما سباق سكراتش كبار فشهد فوز محمد بن منصوري من شباب الأهلي بالمركز الأول وزميله في نفس الفريق خالد معيوف بالمركز الثاني، ثم محمد المطيوعي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث.

وفي سباقات الشباب، فاز دراج نادي الشارقة المتميز على أحمد ناصيرائي بالمركز الأول في سباق السرعة 200 متر، وحل خليفة حسين من شباب الأهلي في المركز الثاني وحارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الثالث، أما سباق تمبو شباب فشهد فوز حارب المرزوقي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وعلي أحمد ناصيرائي بالمركز الثاني، وعلي الزعابي من شباب الأهلي ثالثاً.

أما آخر السباقات فشهد فوز علي أحمد من الشارقة بالمركز الأول، وحارب المرزوقي بالمركز الثاني، وحميد العلايلي بالمركز الثالث.

وفي نهاية السباقات قام منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي، بتكريم الفائزين بالسباقات.