شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة الرياضية واقع ومستقبل».. جلسة حوارية في دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتنسيق مشترك بين المجلس الأدبي التابع لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ونادي دبا الحصن، نُظّمت جلسة حوارية بعنوان «الثقافة الرياضية واقع ومستقبل».

شهدت الجلسة حضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عضو مجلس أمناء جامعة كلباء، وأحمد عبدالله بن يعروف رئيس المجلس البلدي بمدينة دبا الحصن، ووفاء خلفان الغول مسؤول مكتب دائرة الثقافة بدبا الحصن، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

وأكد عيسى هلال الحزامي أهمية تكامل الثقافة والرياضة في بناء مجتمع قوي ومتوازن، وقدّم وجهات نظره حول التحديات التي تواجه هذا التكامل وكيف يمكن للمجتمعات الاستفادة منه.

وتم التطرق إلى دور الجهات في دعم المبادرات الرياضية والثقافية، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للأنشطة الرياضية في المدينة.

تميّزت الجلسة بتسليط الضوء على دور المرأة في مجال الرياضة، وعن الجهود التي تُبذل لتعزيز مشاركة النساء في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية، كما جرى تسليط الضوء على مبادرات الثقافة الرياضية وكيفية تحفيز الشباب للاهتمام بها.