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الامارات | عمر آل علي يُدير مباراة السنغال وبولندا في مونديال الناشئين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم إماراتي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي لإدارة مباراة السنغال وبولندا في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين "إندونيسيا 2023"، والمقرر إقامتها على ملعب سي جالاك هاروبات في مدينة باندونغ الأندونيسية.
ويتكون طاقم حكام المباراة من الحكمين المساعدين الإماراتيين جاسم عبدالله (مساعد أول) وسعيد المرزوقي (مساعد ثان)، والأندونيسية أراندا أبريسمان (حكم رابع)، والهولندي روب ديبرينك والجزائري لحلو بن براهم (حكما الفيديو).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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