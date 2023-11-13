صيد 2005 يفوز على السلام بسداسية نظيفة بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق مواليد 2005 بنادى الصيد لكرة القدم، تحقيق الفوز على نظيره نادى السلام بنتيجة 6 ـ صفر في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي، ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة لكرة القدم.

أهداف المباراة..



احرز اهداف الصيد اللاعبين: حسام أحمد هدف، يوسف أبو هندية هدف، سيف شومر هدفين، كريم نصار هدف، اسماعيل احمد هدف.

مثل الفريق اللاعبين: مروان محمد، حسام عادل، عمر محمد، عبد الرحمن احمد، كريم الحلو، محمد مصطفى، هاشم احمد، يوسف أبو هندية، كريم نصار، سيف شومر، عمرو علاء الدين، كريم على، فهد محمد، ياسين هشام، حمزة مصطفى، على رشدى، عمر محمد، سيف الدين تامر، اسماعيل احمد.

الجهاز الفنى والادارى:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوى مدير ادارى القطاع، عاشور التقى مدير فنى، وحيد حامد مدرب، اشرف بدر مدرب حراس مرمى، عنتر العزب اخصائي، رزق بهنس ادارى الفريق.