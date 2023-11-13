سواريز ينضم لقائمة أوروجواي لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المدرب مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب الأوروجواي استدعاء لويس سواريز، لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأوروجوياني نظيره الأرجنتيني في السابع عشر من الشهر الجاري، والتي يشهدها ملعب ألبرتو أرماندو.

وكشف اتحاد أوروجواي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن القائمة التي تستعد لمواجهة التانجو، والتي تضم الثلاثي سواريز وخوسيه ماريا خيمنيز، ورودريجو بينتانكو.

ولم يتم استدعاء المهاجم المخضرم منذ كأس العالم قطر 2022، بعدما ودع منتخب بلاده البطولة، بالرغم من الفوز على غانا بهدفين.

قائمة منتخب الأوروجواي

ضمت قائمة منتخب أوروجواي كل من: فيدريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وفاكوندو بيليستري وسرخيو روتشيبت ومانويل أوجارتي ونيكولاس دي لا كروز، وداروين نونيز، وماكسيلميليانو أراوخو، بالإضافة إلى وجود المهاجم فيدريكو بينياس، لاعب ليون المكسيكي لأول مرة.

الجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي يحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته بالتصفيات برصيد 7 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الأرجنتين الخميس المقبل.