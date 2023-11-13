مصر المقاصة يهزم جمهورية شبين بهدف نظيف في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق مصر المقاصة تحقيق انتصارا مثيرا على نظيره جمهورية شبين بنتيجة هدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر، ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثاني أ.



أحداث اللقاء..

وشهدت المباراة استحواذ كلى على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر من لاعبي مصر المقاصة حتى شهدت الهدف الاول عن طريق اللاعب عبد الرحمن زين.

ومع بداية المنعطف الثاني من المباراة تبادل فريق مصر المقاصة الهجمات مع نظيره جمهورية شبين على فترات لكن لن تشهد المباراة تسجيل اى اهداف اخري لتنتهى بفوز مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد.

وبتلك النتيجة اصبح الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة فى المركز السابع عشر برصيد ست نقاط، بترتيب جدول مسابقة القسم الثاني.

كما توقف رصيد فريق جمهورية شبين عند النقطة الخامسة محتلا المركز التاسع عشر في ترتيب ددوري المحترفين المصري عن النسخة الحالية 2023 ـ 2024.

ويتصدر فريق بتروجيت جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فى وصافة الترتيب فريق لافيينا برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر.