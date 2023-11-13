أسوان يفوز على مكادي في مواجهة مثيرة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان في تحقيق فوزًا مهما ومثيرا على نظيره مكادي في مباراة شهدت خمسة اهداف بالجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين المصري لكرة القدم. وأحرز أسوان تحت القيادة الفنية لـ هشام زكريا مدرب الفريق، انتصارا على مكادي، بقيادة عثمان أحمد المدير الفني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أهداف المباراة..

استهل فريق مكادي اهداف المباراة بالهدف الاول فى الدقيقة 7 عن طريق ناصر الفار، ورد لاعبو أسوان بثلاثة أهداف عن طريق اللاعبين محمد مرسي فى الدقيقة 31 ، حسام عرفات فى الدقيقة 43، وموسى سيساي في الدقيقة 72 من عمر المباراة. سجل هدف تقليص الفارق لفريق الكرة الاول بنادى مكادى عبدالله وحيد معلنا الهدف لفريقه في الدقيقة 91 ، لتنتهى المباراة بنتيجة 3 ـ 2 لصالح تماسيح النيل.

وبتلك الفوز يرتفع رصيد فريق أسوان إلى 10 نقاط محتلا المركز الحادى عشر ، فيما توقف رصيد مكادي عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر بترتيب جدول مسابقة دوري المحترفين.