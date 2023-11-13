أوسيمين يكشف سبب رفضه اللعب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين أسباب رفضه اللعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعترف بإن الذي حصل عليه من الهلال كبيرًا للغاية.

وشدد أوسيمين على أن الهلال كان يضغط بقوة عليه من أجل الانتقال إليه، مشيرًا إلى أنه كلما كان يرفض كان العرض يزداد ماديًا.

تصريحات أوسيمين

تحدث مهاجم نابولي في تصريحات نقلها برنامج "The Obi One" الإذاعي، حيث قال: "بالطبع كان هناك عرضًا مجنونًا من الهلال في السعودية، فكلما كنت أرفض كان العرض يزداد بجنون".

وأضاف: "الأمر كان لا يصدق ورغم ذلك كنت أرغب في مواصلة اللعب في أوروبا".

وتابع المهاجم النيجيري تصريحاته: "بالرغم من أن الجميع يلعب كرة القدم من أجل المال، لكن يجب أن ترضى بكل ما يأتي معها".

وأردف: "بجانب مفاوضاتي مع الهلال كانت توجد مفاوضات من جانب تشيلسي في أغسطس الماضي، وأخذت أسبوعًا للتفكير ولكن في النهاية قررت البقاء".

وأتم النيجيري تصريحاته: "في النهاية قررت الاستمرار مع نابولي لأنني أحب هذا النادي، تحدث مع المقربين مني وكان على هذا النحو، لم أكن أنوي الرحيل في هذا التوقيت".

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي كان يرغب في الحصول على خدمات الدولي النيجيري، حيث وصل قيمة العرض لـ 600 مليون يورو.