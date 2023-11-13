كنو يفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة 13 من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فازمحمد كنو لاعب وسط الهلال بجائزة أفضل هدف في الجولة 13 من الدوري السعودي.

وكان محمد كنو قد سجل هدفا رائعا في مرمى التعاون، حصد جائزة الأفضل في الجولة متفوقا على خصميه البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد بهدفه أمام أبها، وأليكس تيليس ظهير أيسر النصر ضد الوحدة.

أعلن حساب دوري روشن السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن فوز نجم الهلال بأفضل هدف في الجولة المنتهية قبل خوض فترة التوقف الدولي.

جاء اختيار الجماهير لهدف كنو على حساب الهدفين الآخرين من خلال التصويت عبر حساب الدوري السعودي على منصة التواصل الإجتماعي.

سجل كنو في فوز الهلال على التعاون بثنائية نظيفة، وهز كورنادو شباك أبها في الفوز الكبير برباعية مقابل هدفين، وأحرز تيليس هدفه في هزيمة فرسان مكة بنتيجة 3-1.

يتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة.