ناشئات الجمباز الفنى يحصدن المركز الثانى فى بطولة الجمهورية تحت 13سنة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الجمباز الفنى بنادى الصيد المركز الثانى فى بطولة الجمهورية تحت 13سنة ناشئات ، عقب احرازه ميداليات متنوعة فى منافسات البطولة ، والتى جاءت نتائجها التفصيلية كالاتى :

نتائج بطولة الجمهورية للجمباز الفني للناشئات



اللاعبة خديجة أحمد البكري

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

المركز الثالث في منافسات الفردي العام و الميدالية البرونزية

المركز الخامس علي جهاز الحركات الارضية.

المركز الخامس علي جهاز عارضه التوازن.

اللاعبه ماليكه أحمد الفاروق

المركز الثاني في منافسات الفرق والميدالية الفضية

المركز الثاني علي جهاز الحركات الارضية والميدالية الفضية

المركز الثاني علي جهاز حصان القفز والميداليه الفضية

المركز الثالث علي جهاز عارضه التوازن الأرضي و الميداليه البرونزية

المركز السابع في منافسات الفردي العام

اللاعبه ريماس شريف عبدالفتاح

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

المركز الثاني علي جهاز عقله الخيه و الميداليه الفضية

المركز الثامن علي جهاز عارضه التوازن

اللاعبه زينه عمر خليفه

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

المركز الرابع علي جهاز الحركات الارضية

اللاعبه كنده محمد المصلحي

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

المركز الأول علي جهاز عقله الخيه و الميدالية الذهبية

المركز السابع علي جهاز عارضه التوازن

اللاعبه لارا احمد البكري:

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

المركز السادس علي جهاز عارضه التوازن

اللاعبة رغد محمود ربيع

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

اللاعبة سندي أحمد الحسيني

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

اللاعبة جسي ايهاب جورج :

المركز الثاني في منافسات الفرق و الميدالية الفضية

كما فازت اللاعبة مريم ايهاب حشيش في منافسات بطوله الجمهورية تحت ١٢ سنوات بالاتي :

المركز الثاني علي جهاز عارضه التوازن و الميدالية الفضية

المركز الثالث علي عارضه التوازن الأرضي و الميدالية البرونزية

الجهاز الفني والاداري

عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز،المدربين أحمد زكريا ، أحمد ياسر ، كارول فريد ، يمني شريف ، زينه شومان ، مايا يسري ، المشرفين علي الفريق شريف وائل ، أشرف مصطفي ، أيمن سعيد المدير الإداري ، عصام عبدالهادي اداري الفرق ، الدكتور عبدالله حسين طبيب الفرق