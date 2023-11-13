شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصحفيين يزور نادى الزمالك ويلتقى حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الإثنين حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي داخل مقر القلعة البيضاء.

وتواجد وفد من مجلس إدارة نقابة الصحفيين، بقيادة النقيب خالد البلشي، ويحيى قلاش النقيب السابق، ومحمد خراجة وحسين الزناتي، ومحمد الجارحي، ومحمد سعد عبد الحفيظ أعضاء المجلس، داخل نادي الزمالك لتقديم التهنئة للإدارة بعد الفوز في الانتخابات.

وحرص حسين لبيب على توجيه الشكر لمجلس نقابة الصحفيين، على زيارتهم لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك بالفوز في الانتخابات الأخيرة.

وأعرب خالد البلشي، رئيس نقابة الصحفيين، عن أمنيته بالتوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الزيارة فى إطار العلاقة الطيبة بين مسئولي القلعة البيضاء وجميع النقابات والهيئات المصرية.

وشهدت الزيارة التأكيد من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أهمية دور الصحافة في المجتمع، مشيرًا إلى تقديره الكبير للصحفيين والإعلاميين، وشهدت الجلسة حضور كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة.