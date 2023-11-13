شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة راية ودكرنس بدورى المحترفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة راية ودكرنس بالتعادل الإيجابى 2/2 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المكس ضمن فعاليات الجولة الثامنة لدورى المحترفين.

تقدم عمرو جمعة لراية في الدقيقة 12 من رأسية قوية، وأضاف حسام عبد الواحد الهدف الثانى في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، بينما احرز أحمد عصام شيكو هدف دكرنس في الدقيقة 27 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 65 نجح دكرنس في إدراك هدف التعادل.

بهذه النتيجة رفع راية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12 ، بينما رفع دكرنس رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب .