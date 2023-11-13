شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الشركة المتحدة لا تدخر جهدا لتلبية احتياجات المشاهد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد فضل نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على نجاح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عبر قناة أون تايم سبورتس.

قال فضل، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الشركة المتحدة لديها رؤية في البحث عن المصلحة العامة فيما يخص احتياجات المشاهد المصري والتطلع في الحصول على كل الحقوق الحصرية للأحداث الرياضية، لتلبية متطلبات الجمهور المصري وتوفير كل الأحداث التي يرغبون في متابعتهم عبر قنوات بلدهم".

وأضاف: "فكرة حصول الشركة المتحدة على حقوق بث مباريات منتخب مثر في تصفيات كأس العالم لم يكن أمرا سهلا بل كان هناك تفاصيلا كثيرة، ولكن المسئولين في الشركة المتحدة سعوا بكل قوة من أجل الحصول على هذه الحقوق حتى تحقق الهدف ونجحوا في تحقيق حلم كل المصريين في مشاهدة مباريات منتخبهم عبر قناة بلدهم المفتوحة والتي لا تدخر جهدا في توفير كل ما يحتاج متابعته الجمهور المصري من أحداث رياضية".

وختم فضل حديثه بتأكيد رغبته في حصول قنوات أون تايم سبورت على كل الأحداث الرياضية خلال الفترة القادمة، وأن تذاع عبر شاشتها للجمهور المصري بالمجان وأن يتم تسهيل الأمر على الشعب المصري.