شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى دورى المحترفين.. 4 انتصارات وتعادل وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الإثنين، 5 مباريات ضمن فعاليات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، أسفرت عن فوز كل من: أسوان وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ومصر المقاصة، بينما انتهت مباراة راية ودكرنس بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما.

نتائج مباريات اليوم فى دورى المحترفين :-

أسوان 3 – 2 مكادى

حسم أسوان مباراته أمام مكادى بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد أسوان ، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد مكادى عند 9 نقاط ويهبط للمركز الـ14.

بترول أسيوط 1 – 0 غزل المحلة

نجح بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود في تحقيق فوز غال وثمين على غزل المحلة بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ7، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة في المركز الـ4.

أبو قير للأسمدة 5 – 0 النصر للتعدين

استطاع أبو قير للأسمدة بقيادة أيمن المزين في تحقيق أكبر فوز للفريق في المجموعة بخماسية نظيفة على النصر للتعدين، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد التعدين عند 4 نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

مصر المقاصة 1 – 0 جمهورية شبين

حقق مصر المقاصة فوزه الأول بالمجموعة بهدف دون مقابل على حساب جمهورية شبين، أحرزه عبد الرحمن زين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ17، بينما تجمد رصيد شبين عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير.

راية 2 – 2 دكرنس

تعادل راية ودكرنس بهدفين لمثليهما في المباراة التي جرت بينهما باستاد المكس ببرج العرب ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرتفع رصيد الأول إلى 10 نقاط في المركز الـ12، بينما رفع دكرنس رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.