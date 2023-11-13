شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي الرسمية: صدارة الترتيب وأقوى هجوم ودفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع إكس بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأحمر ونجاحه في التربع على قمة الدوري رغم خوض 5 مباريات فقط من أصل 6 جولات في بداية المسابقة برصيد 13 نقطة.

وحقق الأهلي الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة ويتربع على قمة الدوري، فيما تتبقى له مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر تويتر: "صدارة الترتيب .. أقوى خط هجوم.. أقوى خط دفاع .. عادات وتقاليد الأبطال في الدوري".





وفي سياق آخر رحب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي بالانضمام إلى نادي مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ضمن صفقة شراء عمر كمال عبد الواحد، بعدما تصدر اللاعب ترشيحات نادي فيوتشر ضمن الصفقة التبادلية لانضمام عبد الواحد إلى الأهلي في يناير المقبل.

ولا يشارك كريستو مع الأهلي تحت قيادة كولر، ويخرج من حسابات المدرب السويسري بشكل مستمر، لذا يرغب في الرحيل عن الفريق الأحمر، بحثًا عن الحصول على فرصة المشاركة في المباريات واستعادة بريقه المفقود، بعدما شارك في أوقات قليلة مع الأهلي منذ الانضمام لصفوفه في يناير الماضي.

وأبدى كريستو امتعاضه من خروجه من حسابات كولر في الفترة الأخيرة، وخروجه من قائمة المباريات، رغم قرار الجهاز الفني بتطبيق سياسة التدوير ومنح الفرصة لكل اللاعبين، باستثناء اللاعب التونسي الشاب.

ولم يشارك كريستو في أي مباراة في المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي، وشارك في مباراتي سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فقط.