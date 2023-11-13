شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. بتروجت متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتلى فريق بتروجت صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 16 نقطة، متفوقاً على الثنائى لافيينا وغزل المحلة صاحبى الوصافة بفارق نقطتين، بعد مباريات اليوم الإثنين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات اليوم:

1:بتروجيت 16 نقطة

2:لافيينا 14 نقطة

3: وادي دجلة 14 نقطة

4: المحلة 14 نقطة

5: أبو قير للاسمدة 13 نقطة

6: حرس الحدود 13 نقطة

7: بترول أسيوط 12 نقطة

8: القناة 11 نقطة

9: دكرنس 11 نقطة

10: الاتصالات 10 نقاط

11: السكة الحديد 10 نقاط

12: أسوان 10 نقاط

13: مكادي 9 نقاط

14: راية 10 نقاط

15: طنطا 8 نقاط

16: بروكسي 8 نقاط

17: المقاصة 6 نقاط

18: النجوم 6 نقاط

19: جمهورية شبين 5 نقاط

20: التعدين 4 نقاط

وأسفرت مباريات الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى أ التي أقيمت عصر اليوم عن فوز أسوان على مكادى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أسوان ليرتفع رصيد زهرة الجنوب إلى 10 نقاط ويتقدم خطوة في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مكادى عند 9 نقاط.

في الوقت نفسه حقق بترول أسيوط مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب، وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيفة، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف دون مقابل.

وأخيرا تعادل راية مع دكرنس بهدفين لمثليهما، تقدم عمرو جمعة لراية في الدقيقة 12 من رأسية قوية، وأضاف حسام عبد الواحد الهدف الثانى في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، بينما أحرز أحمد عصام شيكو هدف دكرنس في الدقيقة 27 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 65 نجح دكرنس في إدراك هدف التعادل.